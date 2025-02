La visita a sorpresa. Conti, dal Festival al Viola Park: "Ora diamo fiducia al tecnico»

Non si ferma l’onda lunga (a tinte viola) del Festiva di Sanremo. In particolare, a raccontare le emozioni della rassegna canora è stato direttamente Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della manifestazione, che ieri è stato in visita al Viola Park, ospite della Fiorentina.

"Il Festival è stata una bella soddisfazione, come lo è stato ospitare Edoardo Bove nella serata finale" ha detto Carlo Conti. "La cosa che mi ha colpito di lui è stato il suo pensiero verso gli altri, ovvero coloro che non hanno avuto come lui la fortuna di aver ricevuto subito i soccorsi al momento del malore. Ha dimostrato che, oltre a essere un grande giocatore, è anche una gran persona" ha raccontato lo showman, noto tifoso della Fiorentina

"Penso che questa ottima campagna acquisti si debba ancora assemblare: diamo fiducia al mister. Facciamo i conti alla fine, un po’ come nel mio Sanremo", il pensiero di Conti sulla squadra di Palladino.

A.Gian.