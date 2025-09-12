La visita del centrocampista. Abbracci, sorrisi e lacrime. Sorpresa Bove al Viola Park

Abbracci, sorrisi e qualche piccola lacrima. E’ stata davvero emozionante la visita che ieri mattina l’ex centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove ha fatto al Viola Park. Il giocatore, che lo scorso primo dicembre ha accusato un malore nel corso della gara di campionato fra Fiorentina e Inter e che successivamente si è sottoposto a un intervento chirurgico per l’installazione di un defibrillatore sottocutaneo, è tornato per la prima volta al centro sportivo dal 30 giugno scorso, da quando è terminato il suo contratto con il club viola.

E’ stato un vero e proprio tuffo nel passato, nei ricordi, nei momenti bui, in quelli della paura e poi della speranza: Edoardo Bove ha salutato tutti i membri dello staff tecnico e dirigenziale gigliato e gli attuali calciatori che vestono la maglia viola. In particolar modo abbracci, risate e commozione hanno caratterizzato il suo incontro con gli ex compagni di squadra come capitan Ranieri, De Gea, Mandragora, Richardson e Dodo.

"Vi ho guardato, vi seguo, vi voglio bene", ha detto nel corso dei suoi saluti nello spogliatoio della Fiorentina Edoardo Bove. "Potevate andare meglio", ha aggiunto scherzando il calciatore. Poi, il ritorno a Roma, sponda giallorossa, in attesa dei numerosi accertamenti medici cui ancora continua a sottoporsi nella speranza, un giorno, di poter tornare a correre in campo.