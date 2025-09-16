La voglia matta di Gud. Ritrovare colpi e qualità. Per essere protagonista

Piccoli lampi di una stella che fatica a brillare, secondo le sue qualità che sono incontrovertibili. Il vero Albert Gudmudsson, infatti, è apparso a sprazzi nella traiettoria viola. La Fiorentina ha visto il vero Gudmundsson a singhiozzo. La squadra di Pioli sta faticando a mettere le marce alte e anche Gud sta provando a entrare in forma, se non fosse che la sfortuna è tornata a metterci lo zampino. Nel momento delicato, nel quale l’islandese aveva trovato ritmo e fiducia – la convocazione in nazionale era stata propellente indispensabile – il 10 viola si è dovuto fermare per un problema alla caviglia, accusato dopo il gol segnato con la maglia dell’Islanda. Proprio per questo il rammarico c’è, per quello che poteva essere e che invece non è stato. Si è sempre detto, al netto di chi è arrivato nella sessione estiva del mercato, che sarebbe stato lui, l’islandese all’apparenza freddo, l’innesto più importante.Non fosse altro per quello che ha lasciato intravedere nelle prime partite giocate quest’anno. Lampi di classe e di intelligenza calcistica che sono affiorati fugacemente, per poi spegnersi nelle più imponderabili situazioni di campo. Anche tattiche.

Lo stiamo aspettando da un po’ di tempo come si aspetta l’uomo delle provvidenza, senza scomodare personaggi teatrali leggendari, come se fosse un Godot qualsiasi. Quando le aspettative sono alte si rischia di diventare prigionieri della terribile voglia di essere decisivi. Tante, forse troppe fino a un punto di essere quasi un peso opprimente nella sua voglia di tornare a essere Albert Gudmundsson, cecchino di ghiaccio. Ma anche i più gelidi hanno un’anima e un sentimento. Chiamatela anche riconoscenza verso chi, comunque, gli ha sempre riservato attestati di stima e vicinanza. Umana e sportiva. E soprattutto ha scelto come ha fatto la Fiorentina, anche andando controcorrente, di riscattarlo senza tentennamenti, investendo una cifra importante quando tutti storcevano la bocca per una operazione del genere. Come detto le prime partite erano state comunque positive, lo dicono i numeri che raccontano tanto, ma non tutto. Tra coppa e campionato ha giocato 270 minuti, segnando un gol e fornendo un assist. Ugualmente in nazionale, prima di uscire per l’infortunio che lo ha tenuto fuori nella sfida contro il Napoli. Il guaio alla caviglia pare ormai essere sulla strada della guarigione e Albert – a discrezione di Pioli, ovviamente – è deciso a riprendersi una maglia da titolare per la delicata sfida interna contro il Como. Gara che riveste un ruolo delicato per il cammino presente e futuro della Fiorentina. Ma questo è tutto un altro discorso.