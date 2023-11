L’allenamento e le prove generali per la formazione. Milenkovic c’è, Koaume favorito su Brekalo

Con qualche normale accorgimento ma, grosso modo, l’undici di partenza della Fiorentina per la sfida di stasera contro la Juventus ricalcherà in buona parte quello che lunedì ha perso - ma ben figurando - a Roma con la Lazio. Nessuno tra i giocatori infortunati (Kayode su tutti) ha ancora recuperato e dunque, gioco forza, Vincenzo Italiano sarà costretto a mandare in campo per la seconda gara consecutiva una difesa rivisitata, con Parisi che stazionerà sull’out destro nella linea a quattro che, davanti a Terracciano, proporrà anche Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi. La fiducia del tecnico verso il centrale serbo, in questi giorni, è rimasta immutata: nonostante i gravi errori inanellati in sequenza contro l’Empoli e i biancocelesti, l’ex Partizan continua a essere visto con uno dei pochi baluardi intoccabili della rosa.

Pochissimi dubbi a centrocampo, dove la chiavi della regia saranno affidate al grande ex di turno Arthur mentre il compito di spezzare il gioco bianconero verrà assegnato a Duncan. I veri dilemmi, semmai, sono quelli legati alla trequarti: la presenza dall’inizio di Gonzalez e Bonaventura non è in discussine (con l’argentino che tornerà dalla parte opposta) mentre sulla corsia mancina è ballottaggio tra Kouame (il favorito) e Brekalo. Nessuna sorpresa per il ruolo di prima punta, con Beltran alla terza gara di fila dall’inizio.

Andrea Giannattasio