L’allenamento. Silenzi e musi lunghi. Pranzo al Viola Park. Gosens da valutare

L’allenamento fissato per le 15, ma all’ora di pranzo i calciatori della Fiorentina erano già tutti dentro il Viola Park. E’ stato un giovedì piovoso, di confronti e musi lunghi. Il centro sportivo di Bagno a Ripoli blindato, con l’esasperata ricerca di concentrazione per preparare la partita della vita contro il Lecce. L’ha definita così Pradè, ma è un concetto che serpeggia nella testa di tutti. Bocche cucite e silenzio assoluto. Nessuno parlerà prima di domenica, nemmeno mister Pioli che ha scelto di rinunciare a presentare la partita davanti ai microfoni. Banalmente il concetto è chiaro: testa bassa e pedalare.

L’allenamento è andato in scena sotto un fitto nubifragio. Cielo grigio come l’umore della Fiorentina, intesa proprio nella sua massima estensione, ovvero dal presidente al magazziniere. In vista del Lecce restano da monitorare le condizioni di Gosens, uscito a San Siro dopo un risentimento muscolare. Non dovesse farcela (probabile, essendo già all’antivigilia della partita) si aprirebbe il ballottaggio tra Parisi e Fortini per sostituirlo.

Alessandro Latini