L’allenatore dà la scossa. Combattivo e determinato. Pioli, Pisa è solo un ricordo: "L’Europa un’opportunità»

Non un passo indietro. Pioli avverte bene che l’aria a Firenze si sta facendo irrespirabile, complice un avvio di stagione mai così deludente, ma non ha alcuna intenzione di venir meno agli obiettivi fissati in estate. A maggior ragione adesso, che per la sua squadra inizia un’avventura internazionale che tutti sperano si concluda tra i festeggiamenti a Lipsia il 27 maggio: "La Conference rappresenta uno dei target che ci siamo prefissati: la gara col Sigma va affrontata al massimo, perché rappresenta un’opportunità". Ma il riferimento, oltre che al terzo torneo Uefa, va anche ad alcune frasi ambiziose di inizio anno, quando il tecnico aveva fatto riferimento al sogno Champions.

Qualcosa di molto lontano oggi per Ranieri e soci: "Non è stata mal interpretata quella frase: io son stato chiamato qua per alzare il livello e questo resta il mio obiettivo" il pensiero del tecnico in relazione a quel (super) slancio d’ottimismo con annessa tirata d’orecchi ad Allegri. Combattivo e determinato: è apparso così il tecnico alla vigilia della sfida coi cechi. Niente a che vedere col voto dispiaciuto mostrato domenica scorsa: "A Pisa ero deluso perché volevo vincere. Sono sicuro di avere a disposizione un gruppo di qualità e responsabile: verremo presto fuori da questo momento difficile". Da parte del club, del resto, non c’è mai stata l’intenzione di mettere in bilico la posizione di Pioli: "Il rapporto col club e col presidente è di confronto continuo. So che il mio destino è legato ai risultati ma io lavoro con fiducia e volontà".

Andrea Giannattasio