L’allenatore dei viennesi Peter Stoger. "Viola club di altissimo livello. Ma abbiamo buone sensazioni»

Profilo basso. D’altra parte Peter Stoger non può fare altro visto il periodo. Quattro sconfitte consecutive, la vittoria che manca da metà settembre e un umore molto simile a quello della Fiorentina. "Questa partita per noi rappresenta l’occasione per tornare sulla strada giusta. Anche i nostri avversari hanno avuto qualche difficoltà: li affronteremo in modo competitivo. Sono una squadra molto buona fatta da grandi giocatori e un ottimo allenatore".

Stoger, reduce dalla clamorosa sconfitta interna con il Lask, ha comunque le idee chiare. "Approcceremo la partita come sempre, dobbiamo mettere in campo la nostra energia. Abbiamo analizzato molti aspetti del gioco che non sono andati nell’ultima partita. L’allenamento ci ha dato buone sensazioni". Assente il solo Mbuyi, il resto della rosa è al completo. Spazio poi all’analisi della Fiorentina. "Abbiamo visto varie cose al video. Ci siamo soffermati sul loro metodo standard di gioco. Vanno molto in profondità anche con la difesa, poi ci siamo affidati a cosa riportano i media italiani. Una cosa che ci ha colpito è la loro qualità ma lo sapevamo già all’inizio della stagione. Loro sono un avversario di altissimo livello, non sarà facile".

Sulla possibilità che la Fiorentina possa vincere la coppa, Stoger risponde così. "La Fiorentina è una squadra forte e vuole vincere. Ho grande rispetto per Pioli, a lui auguro il meglio a partire da domani. I viola hanno molte potenzialità anche se non le stanno mostrando. Non è facile dire se sono davvero i favoriti visto il momento, ma sicuramente vorranno combattere per arrivare fino in fondo".

Ale.La.