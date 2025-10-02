L’allenatore del Sigma. La pretattica di mister Janotka: "A noi basterebbe un pareggio»

Al Franchi arriva una squadra in difficoltà ma da non sottovalutare. Il Sigma Olomouc (il nome, definitivo dal 1966, richiama un’importante azienda meccanica (Sigma) con sede proprio a Olomouc, sponsor del club che ha legato per sempre la propria identità all’industria cittadina), è reduce da un pessimo mese di settembre, nel quale è stato anche estromesso dalla coppa nazionale da un club di quarta serie. Obiettivo regalarsi una notte magica al Franchi.

"La Fiorentina è sicuramente l’avversario più forte che incontreremo durante il nostro percorso - ha spiegato mister Tomas Janotka -. Noi però vogliamo fare una grande partita provando a sfruttare il loro momento di difficoltà". Janotka non si nasconde e ammette quel che tutti sospettavano. "Per noi sarebbe buono anche un pareggio, la squadra di Pioli ha una qualità importante nei singoli e nel gioco".

Certificata anche un’assenza molto pesante. "Vasulin (attaccante ceco classe ‘98, fin qui 5 gol in stagione) è infortunato a livello muscolare: proveremo a sostituirlo ma non sarà facile. Abbiamo già visto contro il Bohemians quanto importante sia per noi". Occhi puntati dunque sul centrocampista Beran (valore 2 milioni, il più alto della rosa) e sull’esterno Michez, che può giocare sia a destra che a sinistra. A guidare il gruppo il trentaseienne capitano Radim Breite. Attesi al Franchi circa 500 tifosi in arrivo dalla Repubblica Ceca.

Alessandro Latini