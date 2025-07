L’allenatore e la sua nuova avventura. Pioli, appuntamento al Viola Park

Servirà ancora un po’ di pazienza prima di poter vedere all’opera Stefano Pioli all’interno del Viola Park. Nel corso delle ultime settimane i confronti tra il nuovo allenatore della Fiorentina e la dirigenza sono andati avanti in modo più che proficuo anche in modalità telematica (sono già tre i colpi messi a segno sul mercato, a cui si aggiunge la permanenza di Gudmundsson) eppure per il primo faccia a faccia fisico tra il mister e l’area tecnica servirà attendere ancora un po’. Quanto? Almeno una settimana: il ritorno a Firenze di Pioli è infatti previsto non prima del 10-11 luglio, giorno nel quale si stabilirà subito nella sua nuova abitazione in zona Piazza Savonarola e si preparerà alla conferenza stampa di presentazione, prevista per l’inizio della settimana successiva. Tutto in divenire, dunque, ancora di certezze non ce ne sono.

Se non che l’allenatore non vede l’ora di iniziare a lavorare sul campo e di studiare ad uno ad uno i giocatori che avrà a disposizione. Per farlo, l’ex Milan si avverrà di un nuovo vice come Andrea Tarozzi (uno che come Pioli la maglia viola l’ha vestita, se pur in anni diversi) e di uno staff che sarà completato da un paio di elementi che già hanno lavorato a Firenze nel biennio 2017-19: il figlio Gianmarco (match analyst) e il preparatore atletico Matteo Osti, a cui si unirà il collaboratore tecnico Jesse Fioranelli.

An.Gian.