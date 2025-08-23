Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - I giorni di Lamptey. Intanto arriva un baby bomber

Acquista il giornale
Preso il giovane attaccante del Rimini, che comincerà il suo percorso in Primavera a disposizione di mister Galloppa. Il punto sulle trattative viola a una settimana dalla chiusura della sessione

di ALESSANDRO LATINI
23 agosto 2025
Sulayman Jallow, in arrivo dal Rimini il classe 2007 gambiano

Firenze, 24 agosto 2025 - Domani sarà il giorno di Roberto Piccoli, atteso a Firenze per le visite mediche e la firma del contratto quinquennale con la Fiorentina. Per lui un weekend da spettatore, in questo curioso intreccio tra passato e futuro, prima di iniziare ufficialmente la nuova avventura in maglia viola. Confermate le cifre dell’operazione: 25 milioni di euro più 2 di bonus e il 10% sulla futura rivendita destinato al Cagliari.

L’arrivo dell’attaccante inaugura l’ultima settimana di mercato, che per i viola si preannuncia intensa. Sul fronte entrate resta da sciogliere il nodo della fascia destra: piace Tariq Lamptey, e la sua eventuale firma a titolo definitivo (operazione da circa 5-6 milioni di euro) potrebbe aprire la strada al prestito di Fortini, su cui insiste il Torino ma sul quale ci sono tantissime squadre, Empoli compreso. In B gli azzurri sono gli unici da tenere in considerazione per la presenza in panchina del suo mentore Guido Pagliuca. Attenzione anche al centrocampo, reparto in cui la dirigenza punta a un innesto negli ultimi giorni di trattative. Sullo sfondo resta il nome di Pellegrini. Certificata la sua cessione, la Roma sta cercando una soluzione. A spaventare la Fiorentina è l'ingaggio, alto, dell'ormai ex capitano della Roma. Dovesse abbassare le pretese Daniele Pradè potrebbe davvero provare il colpo negli ultimi giorni.

Capitolo uscite: il nome più caldo è quello di Lucas Beltran. In stand-by l’offerta del CSKA, l’attaccante preferisce attendere eventuali sviluppi in Europa (il Parma lo vorrebbe in prestito) e soprattutto un segnale dal River Plate, che sogna di riportarlo a Buenos Aires con un acquisto a titolo definitivo. La Fiorentina, dal canto suo, non intende scendere sotto i 10 milioni. Restano poi da sistemare alcuni esuberi: Bianco (Sassuolo, Catanzaro e Monza su di lui), Ikoné, Barak (Cagliari e Verona) e Infantino sono in lista di partenza.

Intanto il club ha chiuso un colpo in prospettiva: preso dal Rimini il giovane attaccante gambiano Sulayman Jallow, classe 2007, per circa 200.000 euro. Atteso a breve per le visite mediche, entrerà a far parte della Primavera di mister Galloppa. Su di lui gli addetti ai lavori spendono parole entusiaste: un investimento per il futuro.

