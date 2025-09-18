Lamptey, sogni e sorrisi. Speedy Tariq, il velocista: "Questo un club storico. Il mio idolo è Dani Alves»

Volto simpatico. Sorriso di quelli destinati a conquistare i tifosi viola. Tariq Lamptey vuole andare veloce. D’altra parte la velocità è la caratteristica principale del suo essere esterno di fascia. Si è presentato così l’ultimo acquisto del mercato estivo della Fiorentina. "Sono molto felice di giocare in Serie A, che è un campionato di altissimo livello. Vengo dalla Premier League, spero di poter mettere in mostra la mia velocità, qualità al servizio di questa squadra. Non vedo l’ora di poter aiutare i miei compagni a raggiungere i nostri obiettivi. Abbiamo grandi giocatori, anche i tifosi mi hanno dato un caloroso benvenuto. Sono molto grato alla Fiorentina per avermi portato in Italia".

Ispirazione nel ruolo tratta da un mostro sacro come Dani Alves, mentre l’idolo di sempre è Ronaldinho. Calcio e talento abbinati alla giusta dose di allegria. Lamptey parte da qui ed ha idee chiare anche sul suo ruolo in campo. "Sono un giocatore molto duttile, posso giocare in vari ruoli. Sono qui per aiutare la squadra: ovunque mi venga richiesto io darò il 100%, gioco in ogni ruolo al meglio che posso. Sono molto a mio agio a giocare sulla destra, in diverse posizioni di campo".

Calciatore da 104 presenze in Premier League, ma era giunto il momento di cambiare. Ma perché scegliere proprio Firenze e la Fiorentina? "Ho giocato tanto in Premier, ma penso che questo fosse il passo avanti giusto per me, ovvero giocare in Italia in un club storico come la Fiorentina. Tutta la dirigenza mi ha mostrato un progetto bellissimo e gli sono molto grato. Mi hanno detto che mi seguivano fin da quando ero molto giovane e questo è davvero bello, perché vuol dire che il club aveva interesse per me da tanto tempo. Ho avuto altre opportunità, ma il progetto della Fiorentina mi è sembrato il più valido. La storia di questo club parla da sola: hanno giocato qui grandissimi giocatori, è un club storico, tutti ne hanno un’ottima opinione anche a livello europeo. Anzi, speriamo di fare un passo in avanti proprio in Europa".

Tema caldo, il dualismo con Dodo per un posto sulla destra. Lamptey non sembra preoccupato. "Da quando sono arrivato Dodo è stato fantastico, come anche tutti gli altri compagni. E’ veramente una brava persona, abbiamo parlato molto: sono felice di essere qui con lui. Qui alla Fiorentina ci sono dei grandissimi giocatori e lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo".

