L’analisi dello psicologo dello sport Luca Modolo. "Il ragazzo deve essere protetto. Panchina? Dipende dal carattere»

Errori, disattenzioni e insicurezze. L’inizio di stagione di Pietro Comuzzo con la Fiorentina è stato fin qui tutt’altro che semplice. Un talento che deve ancora trovare fiducia e che si sta scontrando gara dopo gara col peso delle aspettative. Per capire quanto la componente mentale incida in queste situazioni arriva in aiuto l’analisi di Luca Modolo, psicologo dello sport, referente Figc e specialista nel metodo del ’brain imprinting’.

Modolo, questo calo di Comuzzo la stupisce? "Parliamo di un ragazzo che ha avuto una crescita improvvisa: da un giorno all’altro si è ritrovato al centro di una grande esposizione mediatica. In questo caso si può parlare di ’sovraccarico cognitivo’, cioè quella condizione in cui oltre agli aspetti tecnici subentrano anche pressioni esterne e la mente finisce per disperdere le proprie risorse. Quello che lo sta riguardando non è un calo di qualità ma una diversa distribuzione delle attenzioni".

Quale dunque la miglior soluzione per uscirne? "La società deve proteggere il giocatore dalle pressioni esterne: il margine d’errore va considerato fisiologico. Se l’ambiente trasmette fiducia, il giocatore mantiene quello ’scatto di esplorazione’ fondamentale per crescere. Ma se il giocatore non riesce a schermarsi da questo vortice, il rischio è che venga trascinato".

C’è chi dice che dovrebbe andare per qualche gara in panchina…? "Dipende molto dal carattere del ragazzo: se riesce a vedere un’opportunità dentro a un problema, allora tenerlo fuori potrebbe rivelarsi la scelta giusta. Tutto dipende da come lui vive la situazione. Sarà importante anche capire come Pioli veicolerà questo messaggio: se infatti viene percepito come una ’bocciatura’, potrebbe essere vissuto negativamente".

A. Giann.