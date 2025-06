L’appetito vien... correndo. Tavarnelle, mille emozioni

Ci ha pensato la vivace macchina organizzativa della Polisportiva Tavarnelle a celebrare degnamente il traguardo della 15esima edizione di "Corri e Mangia", la corsa podistica serale che ogni anno riunisce a Tavarnelle sport, socialità e gusto. Un evento pensato non solo per gareggiare, ma soprattutto per stare insieme, grazie all’accogliente struttura del Parco Mocale di Tavarnelle Val di Pesa, dove i partecipanti si sono trattenuti dopo la gara per condividere una cena in allegria.

Alla partenza si sono presentati ben 200 podisti competitivi che hanno affrontato il percorso da 9,5 chilometri, affiancati da una cinquantina di camminatori che hanno scelto la versione ridotta del percorso (4 chilometri) lungo un tracciato variegato di dolci saliscendi immersi nel verde. Cronometraggio a cura della Uisp Firenze, foto della Ets Regalami un sorriso, che attraverso la fotografia trasforma ogni scatto in un gesto di solidarietà.

Primo classificato assoluto è stato Matteo Cannucci del Gs Il Fiorino in 33’59’’, davanti a Alessandro Dommi (Nrt Firenze) e Lorenzo Fantoni (Montelupo Runners), quest’ultimo primo dei veterani. Tra le donne prima Martina Mantelli (Toscana Atl. Empoli) davanti a Andreea Lucaci (Atl. Vinci) e Giulia Tweed (Oltrarno).

Ragguardevole il piazzamento dlel’argento Claudio Casalini (Il Ponte Scandicci).

Ma per il podismo fiorentino questo è il momento delle notturne: lunedì scorso si è corsa l’edizione numero 12 del "Trofeo Estivo Nave", un appuntamento ormai classico per gli appassionati della corsa. Partenza dalla sede sociale della Us Nave, oltre 400 podisti si sono lanciati sul suggestivo percorso che, avvolto nella magia del tramonto fiorentino, ha attraversato per ben due volte il fiume, regalando emozioni uniche e scorci indimenticabili. All’arrivo, ad accogliere i partecipanti, una festa in pieno stile "terzo tempo", come la Us Nave ha saputo abituare negli anni: ristoro ricchissimo. Il vero cuore della manifestazione, però, è stato quello solidale. Parte del ricavato della serata è stato devoluto all’Associazione Trisomia 21, presente con i propri volontari. Grande la soddisfazione di Simone Pensa, presidente della Us Nave, che ha voluto sottolineare l’impegno dei più di sessanta soci volontari coinvolti nella sicurezza e nell’organizzazione del percorso: "Una squadra straordinaria – ha dichiarato – che rende possibile ogni anno questa meraviglia". La manifestazione si è svolta sotto l’egida del Comitato Uisp di Firenze e con il patrocinio del Quartiere 3 del Comune di Firenze. Servizio fotografico la Ets Regalami un sorriso.

Le classifiche e le foto della corsa scattate dalla Ets "Regalami un sorriso" sono sul sito www.lanazione.it/tag/podismo.

