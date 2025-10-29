L’atmosfera in casa inter. Squadra sotto choc per Martinez. Davanti la coppia Lautaro-Esposito
Aria pesante ieri ad Appiano Gentile, nel giorno in cui l’Inter ha ultimato la preparazione del match di stasera contro la Fiorentina: il portiere Josep Martinez, vice di Sommer, è infatti rimasto coinvolto in un incidente stradale che è costato la vita a un uomo di 82 anni seduto su una sedia a rotelle. L’ex Genoa, sconvolto, non si è allenato e non è stato convocato per la gara del Mezza. Nonostante il dolore, la squadra ha proseguito nella marcia d’avvicinamento al match con i viola, con l’imperativo di tornare a vincere dopo il passo falso di sabato scorso a Napoli non privo di polemiche arbitrali.
Chivu, in vista dell’appuntamento odierno, medita di confermare buona parte della squadra che è caduta al Maradona anche se, per forza di cose, ha già deciso qualche cambio alla luce di alcuni infortuni. In difesa il trio formato da Akanji, Acerbi e Bastoni appare saldo (anche se Carlos Augusto spera ancora in una maglia da titolare) mentre a centrocampo l’assenza di Mkhitaryan - per il quale si profila uno stop di un mese e mezzo - apre le porte a un ballottaggio tra Sucic e Zielinski, con il giovane croato che sembra in vantaggio per completare il reparto assieme a Barella e Çhalanoglu.
Sulle fasce Dumfries è pronto a partire dall’inizio, sebbene Luis Henrique scalpiti per un posto. In avanti, stante l’ennesima assenza di Thuram (al sesto forfait di fila tra campionato e Champions) Esposito sembra aver superato Bonny nelle gerarchie e potrebbe affiancare Lautaro Martinez dal 1’.
A.Gian.
