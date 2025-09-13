L’attesa di tutta una città. Colori, calore e atmosfera. Finalmente si torna a casa. Lo stadio (quasi) sold out

Sarà il Franchi delle grandi occasioni. Quello vestito a festa, pronto a incutere timore a qualsiasi avversario col suo spirito da 12° uomo. Del resto con i campioni d’Italia dall’altra parte del terreno di gioco era difficile prevedere una risposta fredda al botteghino e nonostante una vendita dei tagliandi che è stata gestita forse come peggio non si poteva (mandando su tutte le furie tanto la società viola quanto i sostenitori di entrambe le squadre) si arriverà a un passo dal sold-out: per la sfida di questa sera sono infatti previsti oltre 21mila spettatori, con quasi8mila biglietti singoli che sono stati venduti negli ultimi tre giorni e che si andranno a sommare agli oltre 13mila abbonamenti sottoscritti.

Da Napoli sono attesi circa 300 tifosi che prenderanno posto nel tanto contestato settore ospiti. Il vero spettacolo però (oltre che, ci si augura, in campo) sarà in Curva Ferrovia, dove anche in questa stagione siederà il tifo organizzato. Per la gara di questa sera non sono previste coreografie come invece accade nei più attesi big match ma - e questo è sicuro - tanto colore e infinita passione. Che sarà esaltata da sciarpe, bandiere, qualche telone e magari qualche torcia: la giusta cornice per un appuntamento di cartello che vedrà esordire Ranieri e soci davanti al proprio popolo.

Andrea Giannattasio