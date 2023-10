Italiano: "Non si può perdere così. Spero che la squadra sia amareggiata come me"

Firenze, 30 ottobre 2023 - Grande amarezza nel clan viola dopo la sconfitta in pieno recupero patita all'Olimpico contro la Lazio. Trasferta storicamente non amica, ma la Fiorentina pensava di aver strappato almeno un punto.

Invece no, il rigore di Immobile la condanna alla sconfitta. Queste le parole di Vincenzo Italiano nel dopo gara.

"La sconfitta da molta rabbia perché oggi abbiamo fatto una grande prestazione, concedendo poco alla Lazio. La partita era quella che volevamo fare, perderla così non va bene perché lavoriamo su avere più attenzione nei minuti finali. Dispiace tanto perdere così e siamo rammaricati. Spiego ogni giorno ai ragazzi che nei minuti di recupero è il momento peggiore perché bisogna stare attenti e può succedere di tutto. Dispiace, sarebbe stato un punto d’oro. Dobbiamo crescere ed essere più incisivi in zona gol e abbiamo avuto occasioni come quella di Ikonè. Peccato per l’ingenuità di oggi ci costa cara. Sia oggi che con l’Empoli potevamo ottenere di più”. Qual è il rammarico maggiore? "Il rammarico grande è non aver fatto quello che sappiamo in quell'ultima situazione. Negli ultimi secondi bisogna alzare il livello dell'attenzione. La partita doveva finire 0-0, perdere così mi dà molto fastidio. Abbiamo fatto una prestazione ottima contro una squadra da Champions. Perdere così non è bello". Difetti di crescita? "Siamo cresciuti sotto tanti aspetti in maniera esponenziale con l'arrivo di giocatori che hanno alzato qualità e dinamismo. Quelle sono situazioni sulle quali lavoriamo. Stiamo tante ore a ricordare come ci dobbiamo comportare su certe situazioni. Se qualcuno ci sorprende, bravi gli altri. Ma in questo modo non dobbiamo perdere. Lavorano le grandi squadre per migliorare, figuriamoci se non dobbiamo farlo noi". Il problema è la mancanza di gol? Come mai l'uscita di Beltran? "Avevamo mollato un po' di pressione, erano venuti dentro 3-4 volte dalla zona centrale. Volevo mantenere pressione, Beltran e Jack avevano speso molto. Poi con Barak e Nzola pensavo di poter far male". Non c'è stata però grande disattenzione... "La squadra ha fatto una partita ricca di attenzione, mi fa arrabbiare perdere così. Siamo obbligati a preparare la Juve dopo due sconfitte: tra Empoli e questa meritavamo qualche punto. Spero che i miei ragazzi siano amareggiati come me e che possano correre ancora di più". Diciotto gol sono pochi per quanto create? "E' fondamentale buttarla dentro, questo è un giochino di precisione. Noi lavoriamo per arrivare vicini alla porta, poi le abilità delle punte devono fare la differenza. Se ci aggiungiamo i gol delle punte possiamo ambire a qualcosa di importante, altrimenti siamo sempre a elemosinare qualche rete".