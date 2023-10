Fiorentina tosta e ingenua, ora occhio ai contraccolpi

Firenze, 31 ottobre 2023 – E’ successo un’altra volta. Una buona partita - a tratti buonissima per la tenacia delle riconquiste alte - e un risultato che sfila via negli ultimi secondi per un’ingenuità personale, questa volta di Milenkovic (mica di un pivellino).

Italiano sa bene che la differenza fra una buona squadra e una grande squadra si misura anche dall’atteggiamento agli sgoccioli del match, soprattutto quando l’acido lattico scorre più veloce dei pensieri: è anche lì che ci deve essere il salto di qualità, uno dei più importanti per ingrassare la classifica e allontanare i rimpianti.

E invece la Fiorentina ha perso contro la Lazio la seconda partita consecutiva in campionato, è scesa al sesto posto e domenica sera incrocerà la Juve avendo ben presente che il coraggio e l’agonismo non bastano per vincere le partite, ma anche per non perderle.

E’ un ritornello che riempie le orecchie da tempo, la Fiorentina è cresciuta sotto molti aspetti ma non riesce a togliersi di dosso la sindrome del destino contrario quando avrebbe tutti i motivi per raccogliere quanto ha seminato: una grandissima applicazione nello specifico contro la Lazio, anche se questa volta è mancato il contributo in ara dei suoi giocatori più tecnici (Gonzalez e Ikone).

Buono l’impatto di Beltran, che ha lasciato il posto a Nzola ancora lontanissimo da standard accettabili per una squadra che fonda il suo gioco sul possesso palla e ha bisogno anche delle ‘cuciture’ del centravanti.

In realtà Beltran aveva cucito il giusto, dimostrando però di avere velocità negli spazi e opportunismo nei colpi di testa. Perché allora Italiano l’ha tolto dopo un’ora di gioco? Qui bisognerebbe aver chiaro il progetto di recupero e gestione delle punte centrali, che ancora non sono un valore aggiunto ma dovranno diventarlo se la Fiorentina vuole migliorare la classifica dello scorso anno.