Lazio-Fiorentina, Italiano incrocia Sarri: il calcio è solo all’attacco

Firenze, 29 ottobre 2023 – Obiettivo: stabilizzare la stagione. Dare cioè un indirizzo definito a un’annata positiva, è vero, ma segnata ancora da troppi sbalzi di tensione. Dunque, Lazio-Fiorentina rappresenta sicuramente un’occasione per capire a che punto sta il processo di maturazione della squadra viola che da una parte è autorizzata a sognare la zona Champions e dall’altra si vede ricacciare all’inferno più dagli avversari medio-piccoli (vedi l’Empoli, lunedì scorso) che dai top team (vedi la trasferta di Napoli).

Così, di sicuro, Lazio-Fiorentina sarà un crocevia per entrambe le squadre. Squadre fatte a somiglianza dei rispettivi allenatori, con Sarri e Italiano che negli schemi tattici combaciano alla grande. Il 4-3-3 dei biancoazzurri ben si accavalla con il 4-2-3-1 dei viola, visto che il modulo di Italiano è la più semplice (ma inevitabile) declinazione di un 4-3-3 che a Firenze aveva creato troppi grattacapi al tecnico.

Dunque è nell’attacco, nella manovra offensiva, nella spinta degli esterni avanzati che si giocherà l’incrocio fra Lazio e Fiorentina. L’obiettivo? Per Sarri è ridare ossigeno al campionato (dopo il tonfo in Champions) e tirare giù dai piani alti un avversario che punta soffiare proprio alle rivali come la Lazio le posizioni pregiate della classifica. L’obiettivo di Italiano? Sfruttare l’entusiasmo per la goleada in Conference, resettare il ko con l’Empoli e riprendere a correre in direzione della Champions che verrà.

Felipe Anderson-Castellanos-Zaccagni: questo il tridente che Sarri utilizzerà per mettere in difficoltà la difesa viola. Immobile? Partirà dalla panchina, e potrebbe rivelarsi una pericolosissima chance azzurra da utilizzare a partita in corso. Castellanos (il titolare domani) sarà un perfido cliente per Milenkovic mentre sulle corsie il lavoro dei viola non concederà distrazioni, soprattutto dal lato di Felipe Anderson, giocatore che può mettersi sulle spalle la Lazio e accompagnarla alla vittoria in un attimo.

Proprio però, come Nico Gonzalez, vera spina nel fianco della difesa biancoceleste che insieme a Bonaventura, Ikonè e in avanti Beltran, sarà la spinta essenziale dell’attacco della Fiorentina. Pressing alto, spinta continua e propensione al gol dal primo all’ultimo minuto: ecco perché Lazio-Fiorentina ha tutte le carte in regola per essere una sfida ad altissima densità di emozioni e ribaltamenti di fronte. Sarri e Italiano si assomigliano, sono tatticamente gemelli. Sarà un lunedì da leoni, il loro. Un lunedì che segnerà una svolta decisiva nella stagione della Fiorentina e della Lazio.