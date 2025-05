Lazio-Inter: Il gol di Pedro complica i piani europei della Fiorentina

Il gol di Pedro che ha regalato il pareggio alla Lazio a San Siro contro l’Inter (complicando i piani di rimonta viola per l’Europa) ha se non altro semplificato i calcoli sulle combinazioni che potrebbero garantire alla Fiorentina un palcoscenico internazionale. Dati i successi di Juventus e Roma nell’ultimo turno a Ranieri e soci è preclusa qualsiasi velleità di qualificazione all’Europa League e alla Champions mentre esiste uno spiraglio che potrebbe garantire l’accesso alla Conference: una vittoria dei gigliati domenica a Udine e un contemporaneo ko della Lazio all’Olimpico col Lecce.

In quel caso, l’ipotetico arrivo a pari punti tra viola e biancocelesti (ma lo stesso discorso varrebbe se dovesse vincere il Bologna e salisse a sua volta a 65 punti), premierebbe la squadra di Palladino per i vantaggi negli scontri diretti. Le chance, va detto, non sono molte: il 10%, a voler esagerare. Eppure i recenti campionati potrebbero rappresentare un precedente favorevole: Atalanta, Juve (che optò per un anno sabbatico dalle Coppe, complice il "caso plusvalenze" e il patteggiamento con la Uefa) e il Napoli nella scorsa stagione insegnano.

Andrea Giannattasio