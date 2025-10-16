Le condizioni della punta. Kean fuori gioco col Milan. Davanti toccherà a Piccoli. E Moise la butta in musica

Moise Kean non ha subito lesioni in quel movimento innaturale della caviglia destra arrivato al minuto 8 di Estonia-Italia. La conferma è arrivata ufficialmente dal responsabile sanitario del club viola, Luca Pengue. "Moise è rientrato lunedì sera, abbiamo iniziato subito le terapie. Gli esami a cui è stato sottoposto non hanno evidenziato alcun tipo di lesione anche se l’evento distorsivo c’è stato. Stiamo lavorando per farlo tornare in campo quanto prima. Per ora procede tutto bene, valuteremo le condizioni di giorno in giorno". Tradotto: difficile che Moise possa salire sul treno che porterà la Fiorentina a Milano. Una porticina è giusto tenerla aperta, ma stanno vertiginosamente salendo le quotazioni di Roberto Piccoli, fresco di debutto in Nazionale.

Toccherà dunque al centravanti bergamasco guidare l’attacco della Fiorentina a San Siro, in quella che per lui sarà una grande chance per dimostrare a Pioli di poter essere decisivo come e quanto Moise. Possibile che alle sue spalle venga confermato il doppio trequartista, mentre oggi sembra distante la possibilità di una coppia offensiva con Dzeko, almeno dal primo minuto.

E se con ogni probabilità a San Siro dovrà rimanere a guardare i compagni, fuori dal campo nelle ultime ore Moise Kean è tornato protagonista grazie alla sua musica. Il centravanti viola nella notte tra martedì e mercoledì ha pubblicato il suo nuovo singolo, dal titolo "Non voglio tornare broke" (nel gergo giovanile ‘broke’ significa senza un soldo, al verde), su tutte le piattaforme dedicate. Il testo racconta di una sorta di riscatto sociale dello stesso Moise. "Non mi hanno preso sul serio, ora tocca a me". E ancora "Pensavano che ero sparito, ma sono tornato" e "Non piaccio alla gente, è normale sono un vincente". Alcuni passaggi della canzone non lasciano spazio a interpretazioni.