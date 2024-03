Le condizioni della squadra. Quarta con il gruppo. Arthur è un’incognita

Vigilia di Maccabi Haifa-Fiorentina con mister Italiano che deve fare i conti con l’infermeria. Dal Viola Park arrivano indicazioni positive per Quarta. Il difensore è tornato a disposizione dopo le coliche renali che lo hanno costretto a saltare 2 gare. Domani potrebbe trovare spazio, anche se con pochi allenamenti nelle gambe. Discorso diverso per Arthur (foto): il brasiliano è reduce da un problema alla caviglia accusato a Torino e oggi sarà la giornata decisiva per capire se l’ex Barca ci sarà. Kouamé non è ancora tornato ad allenarsi, mentre è ancora out Christensen, operato al menisco tre settimane fa.

Ale.Gue.