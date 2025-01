Le date gli affari. Fino al 3 febbraio ’Finestra’ a giugno

La sessione di calciomercato invernale per le squadre italiane è cominciata il 2 gennaio e si protrarrà fino alla mezzanotte di lunedì 3 febbraio. La novità di quest’anno riguarda il debutto di una terza finestra, di soli dieci giorni, ufficializzata lo scorso novembre. La Federcalcio ha accolto la richiesta fatta dalla Lega Serie A, seguendo le indicazioni della Fifa, di poter avere una finestra di mercato anticipata dal 1 al 10 giugno 2025 per poter tesserare in anticipo, rispetto al 1 luglio, i giocatori per la nuova stagione sportiva 2025/26.

L’obiettivo è quello di venire incontro a Inter e Juventus che parteciperanno al nuovo Mondiale per Club che si disputerà fino a metà luglio negli Stati Uniti, in modo da poter far giocare i nuovi tesserati già dal 15 giugno (data di inizio della competizione). Ma la sessione sarà valida per tutti, compresa la Fiorentina.

Ale. La.