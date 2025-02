Le notizie dal Salento. Giampaolo, voglia di riscatto. Tre in dubbio e un solo assente

È ripresa nella giornata di ieri, dopo due giorni di riposo, la preparazione del Lecce in vista del match di venerdì sera al Franchi contro la Fiorentina (ore 20.45), anticipo della 27ª giornata della Serie A. Mister Marco Giampaolo ha fatto svolgere una doppia seduta di allenamento. Giallorossi reduci dalla sconfitta beffa contro l’Udinese, causata dal rigore trasformato (non senza polemiche con i compagni di squadra) da Lucca, che l’Aia nelle scorse ore ha definito un errore e che quindi non doveva essere concesso. Assente Helgason, il quale ha dovuto saltare l’ultima gara con i friulani a causa di un affaticamento muscolare.

Sessione separata rispetto al resto del gruppo anche per Gallo e Pierotti, entrambi leggermente acciaccati ma che dovrebbero recuperare per la trasferta del Franchi. Assente infine Marchwinski che non sarà della gara. I giallorossi proseguiranno il loro lavoro stamani con una nuova seduta di allenamento al Via del Mare.

Ale. La.