Le scelte in chiave Como. Avanti tutta con il 3-5-2. Novità in mezzo al campo. E in avanti spunta Fazzini

Niente grandi rivoluzioni, nessuna bocciatura. Semmai degli assestamenti. Sono quelli che ha in mente di mettere in atto Stefano Pioli per la gara di questo pomeriggio contro il Como, dove il tecnico si aspetta di vedere una Fiorentina finalmente bella e soprattutto vincente. Per renderla tale, però, sarà essenziale non solo evitare l’approccio horror di una settimana fa contro il Napoli (peraltro una fotocopia di quanto già visto in Conference League contro il Polissya) ma anche trovare i giusti correttivi per permettere a una squadra fino ad oggi quasi incapace di esprimersi di mostrarsi nella sua versione migliore: dunque compatta in difesa, illuminante a centrocampo e letale in attacco. Chi si aspetta però stravolgimenti è destinato a rimanere deluso, visto che - per esempio - davanti a De Gea il pacchetto arretrato è destinato a restare il solito di sempre (Comzzo, Pongracic e Ranieri). E questo nonostante una fresca prova, quella contro i campioni d’Italia, che ha lasciato più di una perplessità e sul modulo (sarà confermato lo schieramento a tre) e sugli interpeti, compresa la loro disposizione.

In mezzo al campo Nicolussi Caviglia e Mandragora sembrano gli unici certi di un posto (per il valdostano si tratterà dell’esordio in viola dal 1’) mentre Sohm e Fagioli si giocano la terza maglia all’interno del reparto che sarà completato da Dodo e Gosens sulle fasce. In attacco infine, detto che Kean si è del tutto ristabilito dall’influenza che lo aveva messo ko nei giorni scorsi, sono da monitorare le condizioni di Gudmundsson che ancora non è al 100% e oggi verrà testato per l’ultima volta: per affiancare il bomber al momento Fazzini sembra favorito su Dzeko e Piccoli. Imprevedibilità, dunque, favorita a punti di riferimento che potrebbero facilitare i compiti difensivi avversari.

Andrea Giannattasio