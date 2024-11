Le statistiche. Nuovo record viola: 132 gare disputate in "soli» 811 giorni

Tra i numerosi primati che la Fiorentina di Rocco Commisso ha stabilito nel corso delle ultime stagioni, c’è anche quello delle gare ufficiali disputate in più annate consecutive, una quantità talmente elevata da rappresentare un nuovo record anche per il calcio italiano. I numeri, in tal senso, parlano chiaro.

Dopo aver raggiunto le 118 partite giocate in due stagioni consecutive (con la trasferta di Bergamo nel recupero finale dello scorso campionato), grazie alle quali la squadra viola ha stabilito il nuovo record assoluto di gare ufficiali disputate da una squadra italiana in due annate successive superando il primato che apparteneva al’Inter, contro il Genova è stato raggiunto un nuovo primato: a Marassi la squadra viola ha disputato la sua 132esima gara ufficiale in 811 giorni consecutivi comprese anche le pause estive (una partita ogni sei giorni).

Anche in questo caso il precedente record apparteneve all’Inter che aveva giocato 132 partite in 822 giorni fra l’agosto del 2004 e il novembre del 2005.

Roberto Vinciguerra