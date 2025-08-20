Le trattative che entrano nel vivo. Tre milioni l’anno, Beltran tentenna. In difesa potrebbero esserci novità. Piccoli: il Cagliari apre al prestito

L’impressione è che possa succedere ancora molto nel mercato della Fiorentina. Compreso quello in entrata. Dove negli ultimi giorni si è fatta largo la volontà di provare a prendere anche un calciatore in difesa. Di contro non sarebbe necessaria la partenza di nessun difensore, anche se resta in bilico la posizione di Pablo Marí, che potrebbe voler cogliere l’opportunità di andare a giocare titolare (per Pioli è l’alternativa a Pongracic). Su di lui Cruzeiro e Olympiakos, in vantaggio su almeno un altro paio di club brasiliani. A destra per il momento si è deciso di aspettare una valutazione definitiva su Fortini. Sull’esterno classe 2006 sarà presa una decisione nel corso della settimana. Fortini è deciso a giocarsi le sue carte fino alla fine per rimanere in gruppo. In ogni caso permanenza o prestito, impensabile che la Fiorentina lo venda a titolo definitivo al Torino per i 5 milioni offerti.

Capitolo centrocampo. Condizione necessaria la partenza di Richardson, che non sembra aver convinto particolarmente Pioli. Per lui qualche sondaggio dall’estero e (per ora) zero offerte. Dovrebbe ri-partire anche Bianco, se non ora a gennaio. L’intenzione è quella di provare a prendere un elemento che possa alzare il livello delle rotazioni.

E poi l’attacco. Lì dove Pioli aspetta un colpo di sostanza. La Fiorentina continua a lavorare su Piccoli, con il Cagliari che sembra ben disposto anche nei confronti di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Resistono le candidature minori e pure quella di Ilenikhena, che il Monaco valuta 20 milioni. La Fiorentina nelle ultime ore lo avrebbe chiesto in prestito. Di certo c’è che, al di là delle tante cessioni degli esuberi quella che interessa più di tutti è chiaramente quella di Beltran a titolo definitivo. E’ attesa per le prossime ore la risposta del Vichingo al Cska Mosca, che con la Fiorentina si è accordato per circa 11 milioni più bonus. E Beltran sta riflettendo su un quinquennale a 3 milioni annui. Una valanga di soldi.