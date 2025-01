Le trattative entrano nel vivo. Luiz Henrique, sì dell’esterno. Ma il Botafogo resta sul vago. Kouame-Sanabria: quasi fatta

Nei prossimi giorni la Fiorentina dovrà prendere una decisione importante. Il bivio Luiz Henrique è ormai prossimo. Perché la fase di stallo non potrà durare ancora a lungo. La situazione è chiara: Fiorentina d’accordo con il giocatore, manca ancora l’intesa con il Botafogo, fermo alla richiesta iniziale di 30 milioni di euro anche se ufficialmente non ha mai rifiutato la proposta di 20+bonus della Fiorentina. Il mercato gigliato in questo momento è subordinato alla cessione di Ikoné. Aumentare l’offerta per il brasiliano si potrebbe soltanto a fronte di un tesoretto ricavato dall’addio del francese, ad oggi tutto fuorché imminente. Jorko lo ha già fatto capire in estate: no a mete esotiche, no a un campionato di scarso livello tecnico. Al di là delle difficoltà evidenti riscontrate a Firenze si sente a tutti un calciatore importante. In Italia nessuno lo comprerà (il Como ha proposto il prestito, il Bologna si era interessato ma niente più). Non gradita la Mls resta la speranza di un ritorno in Francia. Il Paris Fc è il più interessato. Ci gioca Maxime Lopez, ex viola e amico di Ikoné. Al momento in corsa per la promozione in Ligue 1. Ma la Fiorentina ha anche bisogno di fare in fretta per chiudere il cerchio con il Botafogo.

Per questo una decisione s’imporrà a breve. Magari nel weekend. Se la questione Henrique non sarà sbloccata, Pradè e Goretti decideranno di virare altrove. Piaceva Soulé (ormai però trattenuto da Ranieri alla Roma), resta Dennis Man. Col rumeno del Parma non sarà difficile trovare un accordo, casomai la Fiorentina proverà a limare la richiesta dei ducali che si aggira intorno ai 15 milioni. Operazione meno affascinante di quella che porterebbe in viola Luiz Henrique, Man però conosce già la Serie A e avrebbe tempi di ambientamento più rapidi.

Eccoci allo scambio Sanabria-Kouame. Ieri l’Empoli ha provato a inserirsi per prendere l’attaccante ivoriano, che però col passare delle ore si sta convincendo (anche sul piano famigliare) a trasferirsi in Piemonte. Sanabria invece ha già dato il suo ok alla Fiorentina da giorni. Restano da limare alcuni dettagli legati agli stipendi dei calciatori. Sanabria guadagna qualcosa meno di Kouame (circa 100.000 euro) e ha un anno in meno di contratto rispetto all’ivoriano con la Fiorentina. Dettagli, appunto.