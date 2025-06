Le trattative in via di definizione. Pressing viola su Seba Esposito. Fatta per Fazzini, Viti a un passo. E spunta un francese del Reims

Un paio (anche tre) colpi da ratificare, mentre a grandi passi si avvicina quel mese di luglio che porterà in dote (finalmente) anche il nuovo allenatore della Fiorentina. Stefano Pioli conta i giorni (ormai una decina) per potersi presentare a Firenze. Intanto sta costruendo a distanza la sua squadra. Daniele Pradè gli ha proposto diversi nomi. Pioli studia, guarda video e statistiche. Su Dzeko non ha mai avuto dubbi. Stesso discorso per Fazzini. Talento purissimo che il ds viola aveva in testa da mesi. Trattativa chiusa, già domani il talento azzurro dovrebbe sbarcare a Firenze per le visite mediche e la firma sul contratto. Con l’Empoli è tutto fatto da venerdì scorso: 9 milioni + 1 di bonus. Al calciatore un quinquennale da circa 1 milione di euro.

Il weekend ha di fatto portato in dote il terzo rinforzo. Mattia Viti sarà il quinto centrale della Fiorentina anche se servirà ancora qualche giorno per limare i dettagli. Ma l’affare non è a rischio. Valentini e Moreno viaggiano verso il prestito al Verona, il difensore di Borgo San Lorenzo arriverà in prestito dal Nizza con un diritto di riscatto pari a 5 milioni (o poco meno) e una percentuale sulla futura rivendita intorno al 10%. Pradè lo segue da diverse stagioni, Pioli ne ha apprezzato il profilo che sicuramente ha un buonissimo margine di crescita.

La Fiorentina rimane segnalata con forza su Sebastiano Esposito. Profilo intrigante, meno sponsorizzato del fratello Pio (anche lui piace a Pradè), ma che potrebbe rivelarsi utile come seconda punta. Se ne continua a parlare - è in programma nelle prossime ore un confronto tra Pradè e i dirigenti nerazzurri - a margine dell’impegno dell’Inter nel Mondiale per club. L’imminente arrivo di Bonny dal Parma pare indizio piuttosto marcato sul futuro di Sebastiano che ha il contratto in scadenza fra un anno. Con l’Empoli (rapporti finalmente ottimi) i discorsi per Tino Anjorin non si sono mai interrotti. Ma l’impressione è che serva tempo per via di quel 50% che Corsi dovrebbe girare al Chelsea in caso di cessione.

Lì in mezzo al campo il preferito resta Samuele Ricci (da capire se i rapporti fra le proprietà di Torino e Fiorentina potranno essere d’ostacolo...) ma i viola nel frattempo valutano altri profili come quello di Valentin Atangana, centrocampista del Reims classe 2005. Valutazione 10 milioni. Torna di moda anche la candidatura di Richard Rios: per lui il Palmeiras vuole 30 milioni e sembrano interessate diverse big d’Europa. Partita complicata, ma Pradè si è informato. Vedremo.