Le ultime dal Viola Park. Pioli prepara la mediana a tre. Oggi e domani soltanto riposo

Prosegue al Viola Park la preparazione della Fiorentina in vista della ripresa del campionato, che sabato prossimo al Franchi vedrà i viola affrontare il Napoli alle 20:45. Nonostante le assenze di ben 8 nazionali, Pioli sta approfittando di questi giorni per lavorare a fondo sulla mediana a tre, che potrebbe essere la sorpresa con cui affrontare il prossimo ciclo di gare. Senza Sohm, il tecnico ha insistito molto sul piano tattico provando Nicolussi Caviglia nel ruolo di perno davanti alla difesa. Una scelta che potrebbe permettere a Fagioli di agire da mezzala, liberato così da compiti di regia, mentre sull’altro lato continua a lavorare Mandragora, prezioso per equilibrio e copertura. L’allenamento ha messo al centro ritmo e movimenti senza palla, con l’obiettivo di affinare meccanismi che dovranno risultare decisivi contro gli azzurri. Oggi e domani il gruppo godrà di due giorni di riposo, con la ripresa fissata per lunedì. Per i rientri dei nazionali bisognerà attendere però almeno martedì.

A.Gian.