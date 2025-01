Le ultime dal Viola Park. Colpa sì, Cataldi ni. Si scaldano i baby

Colpani viaggia verso il recupero, Cataldi invece resta in forse ma farà di tutto per figurare in panchina col Genoa. Sono queste le notizie arrivate dall’allenamento di ieri al Viola Park. Una seduta la squadra è stata divisa in due gruppi, tra chi ha svolto una partitella in famiglia (sono stati per l’occasione aggregati alcuni ragazzi della Primavera, tra cui Harder, Rubino e Caprini) e chi invece ha portato avanti un lavoro individuale finalizzato al rientro in gruppo. Oggi intanto, alle 13.30, al Viola Park verrà presentato Pablo Marì.

A.Gian.