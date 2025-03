Le ultime dalla Campania. Conte avverte e fa pretattica:: "Occhio, non è una gara facile»

Gli infortuni di Anguissa e David Neres hanno convinto Antonio Conte che il 3-5-2 sia il vestito tattico migliore per il suo Napoli. Al ‘Maradona’ sarà dunque una partita a specchio, con due squadre in momenti non particolarmente brillanti. "La Fiorentina è una squadra di valore, ha investito bene sul mercato e ha dimostrato la sua forza, battendo l’Inter 3-0 - ha spiegato Conte in conferenza stampa -. Ci attende un avversario tosto, quindi dovremo essere pronti, consapevoli che non sarà una gara semplice. Servirà mettere in campo tutto ciò che abbiamo a disposizione, sfruttando al massimo la nostra rosa".

Problema gol per il Napoli, Conte risponde così. "Costruire squadre vincenti richiede tempo e non si può improvvisare tutto dall’oggi al domani. Se si dice che segniamo meno delle prime cinque in classifica, bisogna anche guardare le caratteristiche dei giocatori a disposizione. Se nella rosa non ci sono elementi con un alto numero di gol in carriera, non possiamo aspettarci numeri straordinari all’improvviso".

Ale. La.