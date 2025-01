Le ultime trattative. Sanabria per Kouame. Scambio con il Torino

La bruciante sconfitta di Monza non dovrebbe modificare i piani della Fiorentina sul mercato. Che per la verità sono chiari da settimane. Presi Valentini e Folorunsho e salutato Martinez Quarta, adesso la priorità del club viola è quella di racimolare un tesoretto da investire sugli obiettivi individuati.

I nomi in uscita sono quelli di Ikoné e Kouame. Pradè vorrebbe ricavare dalle due cessioni a titolo definitivo più di 10 milioni di euro, ma la sensazione è che l’attaccante ivoriano possa essere utilizzato come pedina di scambio. Le notizie delle ultime ore circa un possibile scambio alla pari con Sanabria hanno trovato conferma. C’è il gradimento dei club, ieri c’è stata più di una telefonata per capire se i calciatori possano essere interessati. Quello più titubante è parso Kouame. Per ora nessuna chiusura, le valutazioni andranno avanti anche oggi. Gli ingaggi sono più o meno analoghi, la Fiorentina prenderebbe così il vice Kean che tanto è mancato fin qui.

Sul fronte Ikoné le notizie si rincorrono e il mercato pare essersi sbloccato intorno all’esterno. Specialmente quello francese. Si è parlato del Paris Fc, del Nantes e del Lens per un ritorno in patria, ma l’offerta che potrebbe far saltare il banco è arrivata dalla Mls, con i Chicago Fire che sarebbero disposti a mettere sul tavolo diversi soldi per la Fiorentina e per il calciatore. Attenzione però alla volontà di Jorko, che già in estate ha rifiutato idee e proposte per abbandonare l’Europa a suon di milioni. Il resto (da capire come finirà la questione Pablo Marì) racconta di una trattativa per Luiz Henrique in stand by da giorni. Si cerca di limare la distanza (ancora di una decina di milioni, bonus più bonus meno) tra l’offerta viola e la richiesta del Botafogo. Dovesse cedere in fretta Ikoné, la Fiorentina potrebbe anche migliorare la proposta per il brasiliano, anche se i nomi di Man e Soulè raccontano di alternative che Pradè sta tenendo in caldo.

Ruolo da coprire sul mercato comunque molto chiaro. E indipendentemente dai nomi è chiaro anche che la Fiorentina stia cercando un centrocampista di sostanza. Cristante, Lovric, Matic, Bondo o il preferito Frendrup. Per quanto visto nell’ultimo periodo - arrivo di Folorunsho a parte - una pedina importante lì nel mezzo al campo serve più di qualsiasi altra cosa.

Alessandro Latini