Le ultimissime dal Viola Park. Gosens sì, fermo Richardson. Adlì (forse) pronto a rientrare

Lo aveva ammesso già domenica al Bentegodi, Raffaele Palladino: l’unica ricetta che ha la Fiorentina per ripartire dopo questo periodo negativo è quello di parlare poco e lavorare a testa bassa. Ed è quello che infatti ha messo in pratica la squadra ieri, tornata ad allenarsi al Viola Park di buon mattino sotto una pioggia battente e lo sguardo dei responsabili dell’area tecnica Pradè e Goretti.

Nessuna voglia di fare processi, ma solo l’imperativo di analizzare la situazione per uscirne al più presto. Anche perché alle porte, nel giro di dieci giorni, ci sono due sfide che valgono la stagione, ovvero quella contro il Lecce (che può garantire alla Fiorentina di tornare a correre in classifica) e quella con il Panathinaikos in Conference che sembra a questo punto prioritaria. Se per i due match non ci sono possibilità che Gudmundsson e Colpani recuperino, qualche speranza in più è riposta in Adli, che già contro i salentini potrebbe rivedere il campo dopo tre settimane di assenza. Certo il ritorno dal 1’ di Gosens (che ha scontato la squalifica) mentre per il match di venerdì sarà out Richardson, fermato dal giudice sportivo. Il vero dubbio, semmai, sarà come sostituire Kean e in tal senso sono due le ipotesi: riproporre Zaniolo oppure replicare l’esperimento visto nel finale di Verona con Beltran centravanti. Ma non è escluso nemmeno che, alla luce dei recenti risultati, il tecnico valuti un cambio di modulo e il passaggio alle due punte.

A. Gian.