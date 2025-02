Le ultimissime dal Viola Park. Cataldi e Colpani (quasi) pronti. Adli al rientro, oggi le decisioni

L’allenamento di scarico andato in scena ieri mattina al Viola Park è servito a Palladino per tirare un sospiro di sollievo. A meno di clamorose sorprese, stavolta sia Cataldi che Colpani saranno a disposizione per il recupero di campionato con l’Inter. Un ritorno funzionale intanto per la panchina (è difficile che specie il centrocampista possa partire dall’inizio dopo uno stop di oltre un mese) ma soprattutto per il prosieguo del campionato. Nella seduta di oggi, alla quale parteciperanno anche gli ultimi arrivati dal mercato, sia l’ex Lazio che il fantasista proveranno a rientrare in gruppo, nella speranza che possano bastare due sedute per poter garantire il proprio contributo per la prima delle due gare con i nerazzurri.

La buona notizia è che Adli rientrerà dal 1’ dopo il turno di stop imposto dal giudice sportivo mentre è possibile che in difesa ci sia un avvicendamento, con l’impiego di Comuzzo (squalificato al Meazza lunedì prossimo).

Andrea Giannattasio