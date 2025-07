Le vacanze a Ibiza dell’islandese rasserenato dal riscatto viola in previsione di una nuova stagione dove vuol essere protagonista. Gud ricarica le pile pronto a prendersi Firenze

Chi lo segue sui social ha percepito negli ultimi giorni un Albert Gudmundsson particolarmente sereno. Il trequartista islandese si trova a Ibiza e si sta rilassando dopo il riscatto ufficiale da parte della Fiorentina. Gud ha spinto eccome per arrivare alla fumata bianca. Non dipendeva da lui ma il club viola ha fatto di tutto per accontentarlo. Vacanze in famiglia e al suo fianco è arrivato da qualche giorno anche il suo legale, Vilhjálmur Vilhjálmsson, che i tifosi viola hanno imparato a conoscere per via del processo a carico di Albert in Islanda per cattiva condotta sessuale. Legati da profonda amicizia prima che da un rapporto professionale, i due avranno di certo parlato in questi giorni anche del ricorso da dibattere tra ottobre e novembre. Nessun timore dopo il primo grado, evidentemente le conclusioni dei legali viola devono essere state le stesse altrimenti non ci sarebbe stato il riscatto.

Ma nella prossima stagione Albert vuol far parlare di sé solo per assist, gol e giocate. Con Palladino il feeling non è mai sbocciato e una serie infinita di infortuni (primo fra tutti quello al polpaccio che gli ha condizionato la scorsa estate) ne hanno condizionato pesantemente le prestazioni. Gud non vede l’ora di tornare a Firenze, mettersi a disposizione di mister Pioli e prendersi in modo definitivo la Fiorentina. Qualità che non gli manca, così come la fiducia dell’ambiente. Il suo riscatto ha messo d’accordo (quasi) tutti. A Firenze è una rarità.

Alessandro Latini