L’estate gigliata. Ritiro il 14 luglio

Dal 13 luglio, giorno in cui andranno in scena le visite di rito, al 14 agosto, data dell’ultima amichevole a una settimana dall’inizio della stagione, che a differenza degli anni scorsi sarà inaugurata non dal campionato ma dall’andata dei preliminari di Conference. Tanto durerà la fase di preparazione della Fiorentina, che con Pioli al timone si prepara a vivere un mese di lavoro tra la canicola di Bagno a Ripoli e il fresco dell’Inghilterra, dove la comitiva si sposterà a fine luglio (lo stesso programma, a grandi linee, è andato in scena sia due anni fa con Italiano che l’estate scorsa con Palladino). Il calendario è stato pressoché già illustrato dalla società nei giorni scorsi anche se mancano ancora alcuni dettagli legati alla tournée d’oltremanica (resta da capire se le amichevoli saranno solo due, quelle con il Leicester e il Manchester United, oppure tre).

Di base però, quello che è stato già appurato, è che la prima parte di allenamenti verrà svolta al centro sportivo di Bagno a Ripoli (dal 14 al 27 luglio, coi test con la Primavera e la Carrarese intervallate dal derby allo Zecchini col Grosseto) mentre poi, dopo la fase di sedute in terra d’Albione (dal 28 luglio al 9 agosto, con la squadra che tornerà a Firenze subito dopo la gara dell’Old Trafford), sarà tempo dell’inedito confronto tra i viola e la Japan University. Da quel momento il calcio vero: playoff di Conference e primi due turni di A, solo per chiudere un agosto senza respiro.

