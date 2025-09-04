L’esterno e la voglia di giocarsela a Firenze. Mondiale Under 20, offerte e tentazioni. Quei "no» di Fortini
Ci sono estati che ti crescono addosso più di mille partite. Quella di Niccolò Fortini, in particolare, ha avuto il...
Ci sono estati che ti crescono addosso più di mille partite. Quella di Niccolò Fortini, in particolare, ha avuto il peso delle prove di maturità. Sportive, fisiche e personali. Il talento che Firenze attendeva come un predestinato dopo la grande annata con la Juve Stabia si è infatti trovato a fare i conti prima di tutto con qualche acciacco di troppo (un infortunio all’ileopsoas lo ha tolto di scena nella prima parte di preparazione), poi l’esame di maturità - superato al meglio - con una tesina dal titolo "La fragilità dell’essere umano" e infine l’attesa di una città che lo aveva eletto a promessa dopo la grande annata a Castellammare, dove coi suoi assist ha trascinato la squadra ai play off prima del crac in casa col Palermo.
Da quel momento il ritorno in campo di Fortini è stato tutt’altro che semplice: la condizione fisica zoppicava, Pioli lo ha gestito col contagocce (meno di un’ora complessiva nei test giocati in Inghilterra) e le voci di mercato non hanno dato tregua. Il Torino ha a lungo premuto per prenderlo a titolo definitivo mentre dalla Premier il Bournemouth ha più volte chiesto informazioni. La svolta è così arrivata a fine agosto, con la Fiorentina che - d’accordo con Pioli e il ragazzo, che non ha mai spinto per andar via nonostante la concorrenza di Parisi e il nuovo arrivo Lamptey - ha deciso di toglierlo dal mercato. Un segnale forte, rafforzato dalla rinuncia alla convocazione nell’Under 20 azzurra per il Mondiale in Cile che inizierà il 27 settembre e al quale avrebbe dovuto partecipare pure Martinelli (i due rimarranno a Firenze in accordo tra club e FIGC, scelta per la quale hanno optato altre società coi rispettivi convocati): la priorità ora è ritrovare la forma.
Nonostante ciò l’ultima tentazione è arrivata al fotofinish: sabato la Roma ha offerto un prestito da 3 milioni con diritto di riscatto a 13. Nulla da fare: la Viola ha scelto di puntare sul suo talento. Ora Fortini sfrutterà la pausa per scalare le gerarchie e convincere Pioli, che dopo aver fatto debuttare Kouadio a Torino non vede l’ora di lanciare un altro 2006 nel calcio che conta. Firenze nel frattempo aspetta, nella speranza che la fragilità dell’estate si trasformi presto in forza.
Andrea Giannattasio
