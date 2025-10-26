Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Fiorentina
  4. L’ex coppia della panchina viola. Italiano in forse fino all’ultimo. Al suo posto pronto Niccolini

L’ex coppia della panchina viola. Italiano in forse fino all’ultimo. Al suo posto pronto Niccolini

Alla fine Vincenzo Italiano non dovrebbe esserci in panchina a guidare il suo Bologna, in un secondo ritorno da ex...

di ALESSANDRO LATINI
26 ottobre 2025
Alla fine Vincenzo Italiano non dovrebbe esserci in panchina a guidare il suo Bologna, in un secondo ritorno da ex...

Alla fine Vincenzo Italiano non dovrebbe esserci in panchina a guidare il suo Bologna, in un secondo ritorno da ex...

XWhatsAppPrint

Alla fine Vincenzo Italiano non dovrebbe esserci in panchina a guidare il suo Bologna, in un secondo ritorno da ex dunque da rimandare. Il condizionale è d’obbligo solo perché il tecnico ha provato (e sta provando) in ogni modo a convincere i medici di farlo partire alla volta di Firenze, ma il piano di recupero post polmonite prevede per lui un weekend di riposo assoluto prima di tornare in campo a Casteldebole a inizio settimana per la ripresa degli allenamenti. In panchina ci sarà dunque Daniel Niccolini, fiorentinissimo e storico vice di Italiano. Sarà lui a guidare il Bologna nella trasferta del Franchi. Per il vice allenatore e lo staff rimettere piede al Franchi ha sempre un sapore particolare.

Uno per reparto i dubbi di formazione dopo la vittoria di giovedì in Europa League. Davanti a Skorupski sono sicuri del posto Vitik e Lucumì al centro della difesa, con Miranda che agirà sulla sinistra. A destra Holm (lo scorso anno il dissing con Kean, con i due si beccarono a colpi social) sembra in vantaggio su Zortea. In mediana Freuler, accanto a lui si contendono una maglia Ferguson e Moro. Dubbi anche in attacco, dove dal primo minuto potrebbe trovare posto anche l’ex (non particolarmente amato dalle parti di Firenze) Federico Bernardeschi. Nelle ultime ore è stato segnalato in vantaggio su Pobega per agire da trequartista. Sugli esterni Orsolini e Cambiaghi, mentre la punta di riferimento sarà Castro, con Dallinga dalla panchina. Fuori dalla lista dei convocati Odgaard, per un problema fisico accusato nella trasferta di Europa League.

Alessandro Latini

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su