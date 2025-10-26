L’ex coppia della panchina viola. Italiano in forse fino all’ultimo. Al suo posto pronto Niccolini

Alla fine Vincenzo Italiano non dovrebbe esserci in panchina a guidare il suo Bologna, in un secondo ritorno da ex dunque da rimandare. Il condizionale è d’obbligo solo perché il tecnico ha provato (e sta provando) in ogni modo a convincere i medici di farlo partire alla volta di Firenze, ma il piano di recupero post polmonite prevede per lui un weekend di riposo assoluto prima di tornare in campo a Casteldebole a inizio settimana per la ripresa degli allenamenti. In panchina ci sarà dunque Daniel Niccolini, fiorentinissimo e storico vice di Italiano. Sarà lui a guidare il Bologna nella trasferta del Franchi. Per il vice allenatore e lo staff rimettere piede al Franchi ha sempre un sapore particolare.

Uno per reparto i dubbi di formazione dopo la vittoria di giovedì in Europa League. Davanti a Skorupski sono sicuri del posto Vitik e Lucumì al centro della difesa, con Miranda che agirà sulla sinistra. A destra Holm (lo scorso anno il dissing con Kean, con i due si beccarono a colpi social) sembra in vantaggio su Zortea. In mediana Freuler, accanto a lui si contendono una maglia Ferguson e Moro. Dubbi anche in attacco, dove dal primo minuto potrebbe trovare posto anche l’ex (non particolarmente amato dalle parti di Firenze) Federico Bernardeschi. Nelle ultime ore è stato segnalato in vantaggio su Pobega per agire da trequartista. Sugli esterni Orsolini e Cambiaghi, mentre la punta di riferimento sarà Castro, con Dallinga dalla panchina. Fuori dalla lista dei convocati Odgaard, per un problema fisico accusato nella trasferta di Europa League.

Alessandro Latini