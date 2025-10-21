L’ex difensore senza peli sulla lingua. Bruno, il rigore, il Var: "Scandalo simulatori. Presi in giro i tifosi»

Pasquale Bruno, una curiosità, ha avuto modo di vedere Milan-Fiorentina, domenica sera?

"Come no. Certo. Seguo sempre e volentieri le mie squadre come appunto i viola, il Torino, il Como, il Lecce. Domenica ero in Inghilterra per lavoro, per seguire Liverpool-United, poi sono andato al pub con alcuni amici e per vedere Milan-Fiorentina abbiamo dovuto pregare i titolari del pub...".

E perché pregare?

"Perché il calcio italiano all’estero è considerato pochissimo. Soprattutto per colpa di giocatori e di situazioni come quella che è costata alla Fiorentina la sconfitta col Milan".

Si riferisce al rigore su Gimenez?

"I simulatori sono il male del calcio. Questo attaccante, l’attaccante rossonero, francamente scarso, ha preso in giro tutti. I tifosi della Fiorentina, gli appassionati del pallone italiani. Tutti coloro, insomma, che amano il calcio e in Italia sono costretti ad assistere a fatti scandalosi come quello di domenica".

Bruno, perché un calciatore decide di simulare?

"Perchè chi lo fa è uno scarso. E’ uno che ha paura di prendere i fischi della gente perché non gli riesce di fare un dribbling o inventarsi una giocata. Ma sa che cosa mi fa arrabbiare ancora di più?"

Che cosa?

"Che nessuno ne parla. Che tanti opinionisti, ex calciatori, come non avevano la schiena dritta in campo, non l’hanno nemmeno nel giudicare certi episodi".

Eppure l’arbitro, al Var...

"Lasciamo stare. Quanti erano gli arbitri a rivedere l’episodio? E poi le immagini dicevano chiaramente che Gimenez aveva simulato, ma gli arbitri...".

Bruno, sarà capitato anche a lei di avere a che fare con situazioni di questo tipo...

"Mentre rivedevo l’episodio ho pensato a chi come me, Passarella o anche Montero, o magari i compagni di mille partite come Policano e Annoni, avrebbe reagito davanti a una ’caduta’ del genere e le dico, che io all’altro non gliela avrei fatta passare. E che di conseguenza sarei stato sicuramente espulso".

Le è successo, quando giocava, quindi?

"Quando hai a che fare con campioni come ho affrontato io, un Roberto Baggio o un Van Vasten, di sicuro non ti trovi davanti Gimenez o Conceicao o anche Saelemakaers, o Ricci che spesso in area fanno quella cosa lì".

Detto questo, avrà rivisto le immagini dove si vede che Parisi, con la mano cerca di ’prendere’ il milanista?

"Mi hanno detto che aveva, la mano nel colletto... Ma per favore, non scherziamo. Mi fa ridere ascoltare certe giustificazioni... Sa, piuttosto, che cosa mi da’ molta tristezza?".

Che cosa?

"Mi dispiace per Pioli che adesso, anche per colpa di tipi come quello lì, si trova in una situazione in cui c’è da far ripartire una situazione complessa. Stefano è un bravissimo allenatore è una brava persona e avrebbe dato tanto e di più alla sua Fiorentina".