L’infermeria del Viola Park. Sohm rinuncia alla sua Svizzera. Dodo e Fazzini, buone notizie

Qualche luce e qualche ombra dall’infermeria viola ma il bilancio complessivo resta incoraggiante. In casa Fiorentina si lavora per recuperare tutti gli acciaccati a cominciare da Sohm, ancora alle prese con i postumi della fascite plantare che lo tormenta da circa una settimana. Il centrocampista svizzero ha dovuto rinunciare anche alla convocazione della sua Nazionale per le sfide di qualificazione ai Mondiali contro Svezia (10 ottobre) e Slovenia (13 ottobre).

Sohm già da ieri ha ripreso ad allenarsi in modo differenziato al Viola Park insieme agli altri giocatori che non sono ancora al 100%: l’obiettivo è rientrare al meglio dopo la sosta, evitando così ricadute.

Le buone notizie arrivano invece da Dodo e Fazzini. Entrambi erano usciti acciaccati dalla gara con la Roma ma successive valutazioni hanno escluso problemi di rilievo. I due torneranno ad allenarsi regolarmente con il gruppo già da mercoledì e saranno a disposizione per la prossima sfida di campionato contro il Milan.

A.Gian.