L’iniziativa. Il Merenda ’vive’ in un Murales

È stato svelato ieri a Scandicci, presso le strutture dello Sporting Arno, il murales dedicato alla memoria del tifoso viola ed ex calciatore, tra le altre, di Signa e Sangiovannese Marco Pezzati (soprannominato "Merenda"), deceduto a 31 anni il 22 febbraio 2024 in un incidente stradale avvenuto in provincia di Catanzaro. Alla presenza della famiglia Pezzati (compresa la madre Francesca), di alcuni rappresentanti della Curva Fiesole e dell’assessore allo sport di Scandicci Saltarello, è stata resa pubblica una gigantografia ingresso degli spogliatoi dei campi da gioco che rappresenta il ragazzo - che ieri avrebbe compiuto 32 anni - coi colori dello Sporting Arno. Nell’occasione il direttore sportivo della società ha annunciato che nei prossimi mesi si svolgerà il Memorial dedicato a Marco Pezzati, che coinvolgerà le otto squadre (allievi) nelle quali ha giocato il "Merenda".

A. Gian.