L’Inter per voltare pagina. Supersfida alle nerazzurre. Catena: "Siamo pronte»

Voltare pagina e cominciare a correre. L’obiettivo della Fiorentina Femminile è duplice. Alle spalle la sconfitta sul campo del Napoli della scorsa settimana, questo pomeriggio alle 17.30 (diretta tv su Rai Sport) le ragazze di Pinones Arce ospiteranno l’Inter al Viola Park. Match delicato, ma di certo è l’occasione giusta per il riscatto. Assenti le infortunate Filangeri e Curmark, la speranza è di recuperare le acciaccate Bonfantini, Catena e Hurtig. Alla vigilia ha presentato la gara mister Pinones Arce. "Contro l’Inter abbiamo perso 3-1 nella Women’s Cup, ma nei primi minuti avevamo avuto difficoltà e abbiamo preso due gol. Vogliamo vedere una Fiorentina con più intensità, più corsa in avanti, più occasioni da gol, più controllo del gioco. Con voglia di rivincita, abbiamo iniziato così e così. Mi aspetto questo". Sulle nerazzurre. "L’Inter è sicuramente una squadra forte, stanno lavorando da tempo insieme. Si vede nelle giocate che cercano. Noi stiamo lavorando bene, bisogna capire che queste squadre sono più avanti di noi in questo momento. Ma ce la giochiamo con tutte, prepariamo le partite per vincere. Noi pensiamo ad una partita alla volta, archiviamo il Napoli e ci stiamo preparando benissimo per l’Inter".

Attesa anche Michela Catena, una di quelle giocatrici in grado di accendere la luce in qualsiasi momento, mancata per infortunio al debutto contro il Napoli. "Ci servono i tre punti, è molto importante giocare in casa davanti ai nostri tifosi. La vittoria ci serve, dopo un inizio difficile è importante ritrovare fiducia. Sicuramente avremo energie in più, cercheremo di sfruttarle". L’incrocio di un mese fa sorrise all’Inter. "Dovevamo sistemare ancora alcune cose. Loro sono state più brave di noi, ma una partita non decide il valore di una squadra. Siamo pronte per dimostrare che squadra possiamo essere".

Oggi il possibile debutto in campionato. "Mi è dispiaciuto non essere disponibile contro il Napoli. La voglia di aiutare la squadra è tanta e farò di tutto per essere in campo".

Alessandro Latini