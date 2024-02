L’intervista: a tu per tu con l’ex. Diamanti applaude Italiano: "Valore aggiunto»

Quelle "good vibes" che hanno sempre guidato la sua vita da calciatore ha scelto di tatuarsele anche sulle scarpe da ginnastica, le prime indossate fin da quando ha deciso di intraprendere la carriera di allenatore. Strana la vita di Alessandro Diamanti, che dopo aver trovato la consacrazione sul campo in Toscana ripartirà anche nella nuova veste di tecnico nella regione che gli ha dato i natali. Ad attenderlo c’è l’avventura nella Viareggio Cup alla guida della formazione Under-18 del Melbourne City, squadra australiana pronta a fare l’esordio nel torneo che proprio "Alino" ha disputato quando vestiva la maglia della Florentia Viola, un colore che gli è rimasto nel cuore.

Ha rimpianti per la sua doppia parentesi a Firenze, Diamanti?

"Sarei stato volentieri di più ma la vecchia proprietà era solita mandar via un giocatore quando questo si trovava bene… Mi restano per fortuna bei ricordi legati ai miei ultimi sei mesi alla Fiorentina, come quando vincemmo in Coppa Italia contro la Juventus e al ritorno in città per poco i tifosi, nei festeggiamenti, non mi ribaltano la macchina".

Era una Fiorentina forte, quella del 2015.

"Arrivai dalla Cina con l’obiettivo di mettere a posto uno spogliatoio tumultuoso e in cinque giorni fu tutto risolto. Poi arrivò Salah, che all’inizio nemmeno sapevamo chi fosse: ci sbagliavamo di grosso".

E della Fiorentina attuale che pensa?

"Per fortuna è arrivato un centravanti. Mi auguro che Belotti possa fare due gol a partita, visto che nella Viola in questi anni l’unica pecca è che a Italiano è sempre mancato un bomber. Se il Gallo sta bene, l’annata può cambiare. E lui può puntare agli Europei".

Italiano però è finito nel mirino della critica…

"Non lo conosco di persona ma penso che in questi anni sia stato il valore aggiunto della Fiorentina. La sua squadra esprime un calcio che mi piace".

Il sinistro di Gonzalez può ricordare in parte il suo?

"No, abbiamo due modi di calciare diversi. Nico è un altro tipo di giocatore, con tanta qualità. Ma il mancino, per favore, lasciamolo stare".

Magari andrà a seguirlo da vicino al Viola Park: lo ha già visitato?

"No, ma sono curioso di farlo. Ho chiamato Pradè per dirgli che appena avrò un momento libero passerò a Bagno a Ripoli per salutare gli addetti ai lavori con cui in questi anni ho mantenuto un rapporto. E magari scroccherò anche un pranzo…".

Che obiettivo si è dato per questo Viareggio alla sua prima da allenatore?

"Voglio competere con tutti e permettere ai miei giocatori di confrontarsi con differenti culture, facendo sì che diventino uomini".