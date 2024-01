L’orgoglio di Italiano. "Fieri di essere qui. Ce la giochiamo. Ma niente errori»

FIRENZE

Vietato pensare alla gara di campionato. Vincenzo Italiano parte da qui nella conferenza stampa della vigilia. "È passato troppo tempo, sono successe tante cose. La parentesi per noi è stata bella, però sarà tutta un’altra storia. Si riparte con l’obiettivo di superare questa semifinale per giocarsi un nuovo trofeo. Troveremo un Napoli diverso, con campioni a disposizione. Mi auguro di averla preparata nel modo giusto. Sappiamo di affrontare calciatori che possono metterci in difficoltà". Italiano prosegue. "Sono partite che vanno approcciate bene, serve la massima attenzione. Non dobbiamo mettere in pericolo la porta. Bisogna essere al massimo a livello di concentrazione. Un minimo errore ti fa perdere le partite. Arrivare in finale è un merito, chiaro che si giocano per vincerle: serve qualità in quello che si fa".

Il tecnico viola parla poi degli acciaccati illustri. "Gonzalez ha fatto ieri venti minuti con la squadra. E’ guarito, siamo contenti. Però è poco per inserirlo e buttarlo dentro. Insieme a lui Dodo, anche se ha iniziato in maniera graduale. Sono guariti, pian piano li porteremo in condizione perché sono importanti per noi". Tema mercato off limits, Italiano non vuol nemmeno sentirne parlare.

"Ne ho già parlato in precedenza. Non ho intenzione di parlarne di nuovo. Tutto bisogna fare adesso tranne che pensarci. C’è questo trofeo in ballo, io voglio pensare solo a preparare al meglio i ragazzi che sono qui. E per noi è un grande orgoglio esserci".

Alessandro Latini