Lucas Beltran: il Vichingo della Fiorentina decisivo contro il Cagliari

Di certo Lucas Beltran non sperava in un ruolo da comprimario quando ha scelto la Fiorentina a ogni costo. Anche snobbando l’interesse della Roma e le continue chiamate dell’amico Dybala. Ma il ruolo che si è ritagliato nella squadra di Palladino è comunque importante, un po’ come lo era stato per Italiano nella prima stagione in Italia. Fondamentale, perché Lucas non è uno che riempie particolarmente l’occhio, ma anche nella stagione attuale ha segnato 6 gol e fornito altrettanti assist. Il gol di Cagliari - simile a quello segnato a Roma contro la Lazio - è un premio al lavoro di queste settimane. "Ne aveva bisogno" ha raccontato Daniele Pradè nel post partita. Il Vichingo è descritto come uno che si allena sempre a tutto gas, come se la domenica dovesse toccare a lui dal primo minuto. Sa bene che nelle gerarchie di Palladino viene dopo Kean e Gudmundsson, ma avere uno come lui da gettare nella mischia a partita in corso è manna per qualsiasi allenatore. Lucas entra, corre e rincorre, lotta su ogni pallone. Sulla maglia il 9, ma atteggiamento da mediano.

Poi arrivano anche le occasioni. Come quella di Cagliari. La Fiorentina è abituata ad appoggiarsi a un attaccante con altre caratteristiche, ma quel 9 sulla maglia ogni tanto viene giustificato dai fatti. Gol di testa da centravanti vero, appostato lì nel cuore dell’area. Palombella sulla quale Caprile non è riuscito a intervenire. Un bel modo per sostituire Kean e per dare una mano alla Fiorentina nel momento più importante della stagione. Perché la vittoria di Cagliari - classifica alla mano - era doverosa. Ed è un bel segnale per tutto il gruppo che lo zampino decisivo ce lo abbia messo proprio il Vichingo. Professionista vero, uno di quelli che il gruppo lo esaltano con lavoro, esempio e pazienza. Perché poi il momento per buttarla dentro arriva. E non è da escludere che ne possano arrivare altri, a cominciare da domenica e da un derby con l’Empoli da vincere. Un esame tira l’altro, per la Fiorentina e per Lucas. Lui che non sarà un 9 classico, ma che fa comodo dentro una rosa. Eccome.

Alessandro Latini