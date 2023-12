Lucas e i suoi illustri predecessori. Passarella, Gonzalo e Cervato. I goleador venuti dalla difesa

Un difensore argentino “goleador” in maglia viola? Nessuna novità. Prima di Martinez Quarta, giunto alla sua ottava realizzazione con la casacca gigliata, altri due illustri “gauchi” del reparto difensivo della Fiorentina avevano messo a segno diversi gol: Passarella e Rodriguez. Il “Caudillo”, grazie alle 35 reti segnate nei 4 anni fiorentini, è il difensore della storia viola con più gol all’attivo. Nella stagione 1985-86 fu, addirittura, il capocannoniere gigliato con 15 reti in gare ufficiali, dopo le 9 realizzate nell’annata precedente.

Gonzalo, invece, ha gonfiato la rete avversaria per 25 volte dal 2012 al 2017. In mezzo ai due difensori argentini, e al secondo posto in questa particolare graduatoria della storia gigliata, troviamo quello che molti considerano il più grande terzino sinistro dell’epopea viola, cioè Sergio Cervato, autore di 31 reti fra il 1948 ed il 1959 (tutti in Serie A). In pochi sanno che, con 19 centri dal dischetto, proprio Cervato detiene, a distanza di più di 60 anni, il record assoluto di rigori realizzati in Serie A in maglia gigliata.

r.v.