Lucchese: ufficiale il quarto fallimento, futuro incerto per il club rossonero

Adesso è ufficiale. E’ stata infatti depositata in tribunale la sentenza di fallimento della Lucchese. Si tratta, purtroppo, del quarto fallimento del club rossonero dal 2000 a oggi, dopo quelli patiti nel 2008, nel 2011 e nel 2019. Nonostante la salvezza ottenuta sul campo grazie ai play out vinti contro il Sestri Levante (dopo i 6 punti di penalizzazione in campionato) è arrivata la doccia fredda da parte del tribunale di Lucca.

Per continuare nella terza serie nazionale sarebbe necessario costituire una nuova società e sanare i debiti pregressi, con tempi che però sono strettissimi per salvare la categoria. Il curatore fallimentare, nel caso in cui vi sia un acquirente interessato, potrebbe fissare un’asta per l’acquisizione del club per poi iscriversi in C dopo il pagamento dei debiti sportivi e di parte dei 2 milioni di debiti con l’Erario, tutto questo entro la mezzanotte del 6 giugno. La speranza è che qualcuno si faccia davvero avanti e che la Lucchese possa avere un futuro più roseo.