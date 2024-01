L’Udinese sfiora il colpo a Firenze. Nzola salva la Viola dal gelo

FIORENTINA

2

UDINESE

2

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 7; Kayode 6 (1’ st Faraoni 6.5), Martinez Quarta 5.5, Ranieri 5.5 (43’ st Milenkovic sv), Biraghi 5; Mandragora 5, Duncan 5.5 (1’ st Arthur 6); Ikoné 5 (43’ st Barak sv), Bonaventura 6, Brekalo 5 (31’ st Nzola 6.5); Beltran 6.5. Allenatore: Italiano 6.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye 6; Ferreira 5.5, Perez 5.5, Kristensen 6; Ebosele 6 (12’ st Ehizibue 6), Lovric 7, Walace 6, Samardzic 6.5 (12’ Thauvin 6.5), Kamara 6 (48’ st Tikvic sv); Pereyra 6.5; Lucca 5.5 (12’ st Success 6). Allenatore: Cioffi 6.5.

Arbitro: Pairetto di Nichelino 6.

Reti: 10’ pt Lovric; 10’ st Beltran, 28’ st Thauvin, 42’ st Nzola (rig.).

Note: Spettatori paganti: 23.686. Ammoniti: Ranieri, Kamara. Angoli: 4-4. Recupero: 1’; 5’.

Finisce con un pareggio strappato di rigore quasi in extremis, la sfida tra viola e bianconeri. "Sono contento, è stato buon pareggio", ha detto alla fine il neo-viola Davide Faraoni. "Loro sono una squadra fisica, che sporca tanti palloni. Abbiamo reagito soprattutto nel secondo tempo: questa squadra ha carattere, e qualità".

Il tecnico dei bianconeri Cioffi: "Devo dire solo bravi ai ragazzi, hanno fatto la partita contro una grande squadra. Da qui vogliamo e dobbiamo ripartire. Samardzic? Ha lavorato forte, è vivo, mai dubitato di lui. Finchè resta si allena forte e fa la differenza. Se va via però non dipende da me".