Manuel Pellegrini carica il Betis: "Pronti a sfidare la Fiorentina per il trofeo internazionale"

Manuel Pellegrini ne ha viste tante per sbilanciarsi in conferenza stampa. Il tecnico del Betis ha scelto di caricare i suoi senza badare troppo alla Fiorentina. "Sono molto contento di giocare qui. So bene le grandi ambizioni e i sogni di questa tifoseria. Speriamo di rendere tutti loro felici. Eravamo convinti di poter arrivare così lontano. Stiamo dando tutto per cercare di ottenere questo trofeo internazionale. Tutte le partite sono diverse. Ci mancano ancora 90’ e dobbiamo fare bene. Abbiamo visto tante partite della Fiorentina, è una squadra molto tecnica, con giocatori di qualità. Dobbiamo essere molto concentrati perché hanno tante armi e calciatori molto creativi. Cercheremo di migliorare rispetto a quanto fatto. Dodo e Kean? Non contano i nomi degli avversari, pensiamo solo a fare una bella gara".

In conferenza stampa anche Antony. "Quando sono arrivato al Betis avevo voglia di fare la storia e di lottare per obiettivi importanti. Sono felice e pronto fisicamente per vivere un match importante come questo".

Alessandro Latini