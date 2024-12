Marotta: “Situazione drammatica, siamo vicini a Bove e alla Fiorentina”

Firenze, 1 dicembre 2024 – In sala stampa, dopo il rinvio della gara tra Fiorentina e Inter per il malore occorso a Bove è intervenuto il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta. “Siamo vicini al ragazzo, alla sua famiglia e alla Fiorentina. Porto la solidarietà non solo dell’Inter, ma di tutto il mondo del calcio in questa situazione drammatica”.